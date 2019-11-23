محمود الخطيب يشكر أعضاء اللجنة العمومية

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي ، مؤكدا أن روح الأسرة والعائلة الواحدة أهم ما يميز النادي عبر تاريخه ، مشيدا بترابط الأعضاء بشكل عام.

وأوضح أن كل شخص داخل منظومة الأهلي يعمل من أجل استمرار ريادة النادي في شتى المجالات.

وشدد على أن مجلس الإدارة لن يدخر جهدًا من أجل استكمال خطة التطوير الشاملة في كافة قطاعات النادي المختلفة، بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.

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