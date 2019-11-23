التشكيلة الرسمية لريال مدريد أمام سوسيداد

قام زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، بإقحام النجم البرازيلي الشاب رودريجو غوس كأساسي في المباراة التي ستجمع النادي الملكي بضيفه ريال سوسيداد، في إطار الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وقرر زين الدين زيدان إجلاس كل من النجم الويلزي غاريث بيل وزميله الألماني توني كروس. التشكيلة الرسمية لنادي ريال مدريد : كورتوا – كارفاخال – راموس – فاران – ميندي – كاسيميرو – فالفيردي – مودريتش – رودريجو – هازارد – بن زيمة.

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