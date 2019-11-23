فريقي إتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يواجهان مشكلة قبل انطلاق أبطال أفريقا

يواجه فريقي اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل مشكلة غير متوقعة قبل أيام من انطلاق دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويلتقي شبيبة القبائل بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، في إفتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالمسابقة،فيما يستضيف إتحاد الجزائر فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت.
وحى الآن لم تتضح هوية الملعب الذي ستقام على أرضه مباراة شبيبة القبائل مع فيتا كلوب، والأمر نفسه بالنسبة لمباراة إتحاد الجزائر مع الوداد المغربي.
وأعرب منير دبيشي، الأمين العام لنادي إتحاد الجزائر، عن أمله في أن تقام مباراة فريقه على ملعب ” 20 أغسطس” بالعاصمة الجزائرية، لكن لجنة الإتحاد الأفريقي للعبة (كاف)التي زارت الملعب لم تصدر قرارها حتى الآن بشأن أهليته لأستضافة المباريات.
ويمر شبيبة القبائل بالوضع ذاته، بسبب تأخر (كاف) في إتخاذ قرار بشأن ملعبه، وقد يضطر إلى إختيار ملعب آخر بعيداً عن ملعبه.
وأزدادت معاناة الأندية الجزائرية بعد قرار وزير الرياضة، رؤوف سليم برناوي، بغلق ملعب “الخامس من يوليو” الأكبر في البلاد لإعادة تأهيله، وهو ما قلص الخيارات المتاحة أمام الأندية المشاركة في المسابقات القارية والعربية.
وفي إنتظار قرارات الكاف، يبدو أن ملعب ” مصطفى تشاكر” يتجه ليكون الملجأ الوحيد للأندية الجزائرية بعدما كان الملعب الرئيسي للمنتخب الجزائري الأول لخوض مبارياته الودية والرسمية.
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