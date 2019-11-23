بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في البطولة العربية

شاهد مباراة قمة ديربي الدار البيضاء أو ديربي العرب مجانا بين الوداد والرجاء على ملعب محمد الخامس، مساء اليوم السبت 23-11-2019، في إياب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

يستضيف الوداد المغربي اليوم نظيره الرجاء فى ديربي الدار البيضاء، ضمن أهم مباريات اليوم فى إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والمقرر إقامتها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على الملعب ذاته انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1، وبادر الوداد بالتسجيل عن طريق إسماعيل حداد فيما أدرك فابريس كايل التعادل لفريق الرجاء.

وقد أعلنت السلطات الأمنية فى مدينة “الدار البيضاء” المغربية حالة التأهب لتأمين مباراة الديربى التى تجمع بين فريقى الوداد والرجاء اليوم بملعب “محمد الخامس”.

البث المباشر

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البث الكتابي للمباراة – لحظة بلحظة –

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للديربي العظيم بين الوداد والرجاء على ملعب محمد الخامس

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” لحظة بلحظة”، لا تذهبوا بعيدًا، وقموا بتحديث الصفحة أول بأول للاطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء الممتع

???? مباراة الرجاء والوداد في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 على نفس الملعب قبل العطلة الدولية.

???? تيفو القلعة الخاص بجمهور نادي الوداد يزين مدرجات ملعب محمد الخامس..

???? أجواء غير عادية في ملعب المباراة .. شيء من الخيال

???? جمهور الرجاء يرد بتيفو الساحر صاحب العيون الخضر.. ما هذه الروعة!

1″ انطلاقة المباراة الآن..

9″ فرررررررصة خطيرة للرجاء، تشتت من على خط المرمى تقريبًا، بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليسرى لمرمى الوداد.

13″ جوووووووووووووول ⚽️ ركلة جزاء للوداد.. يسجل منها محمد ناهيري هدف التقدم 1-0..بداية ناررررررية!

25″ الكاميرا تتوجه إلى مدرب منتخب المغرب “وحيد خليلوزيتش” الذي يحضر في المدرجات

34″ حارس مرمى الوداد أحمد رضا التاجناوتي يتصدى لتصويبة صعبببببببببة يحولها إلى ركنية.

34″ أحمد رضا التاجناوتي يواصل التعملق ويُبعد ركلة ركنية نفذها محسن متولي على طريقة الجزائري يوسف بلايلي أمام منتخب بتسوانا في تصفيات أفريقيا الاسبوع الماضي، لكنه يحولها فوق العارضة!.

35″ محسن متولي مصمم .. يسدد ركلة ركنية بنفس الطريقة الماضية، وأحمد رضا التاجناوتي يُبعدها من جديد!!! حوار ثنائي بينهما لكن التاجناوتي هو المنتصدر بتشتيت الكرة خارج المنطقة إلى رمية تماس هذه المرة.

40″ الوداد يركز على الهجمات المرتدة أكثر..

45″ ???? صافرة نهاية الشوط الأول من الحكم المصري محمود البنا.

45″ صافر بداية الشوط الثاني..اهلاً بكم من جديد

48″ شيخ كومااااااارا يعرقل محسن متولي داخل منطقة الجزاء.. والحكم يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء صحيحة للرجاء!

49″ جووووووووووووووووووووول ⚽️ الرجاء يتعادل بركلة جزاء من محسن متولي.

50″ انقلاب في ملعب المباراة .. جمهور الرجاء يرج الملعب

53″ انقااااااااذ خيالي من حارس الوداد لتصويبة من 20 ياردة

57″ جوووووووووول ⚽️⚽️ الوداد يتقدم من جديد برأسية أيمن الحسوني بعدما حول كرة عرضية من ركنية برأسية نموذجية ذهبت على أقصى يسار المرمى.

58″ جووووووووول ثالث ⚽️⚽️⚽️ الوداد يُسجل من جديد بإنفراد للاعب الدولي السابق أيوب الكعبي من دائرة وسط الملعب…

59″ فرحة عارمة في المدرجات…

72″ جوووووووووووول ⚽️⚽️⚽️⚽️ بديع أوك يُحرز الهدف الرابع للوداد من تسديدة مقوسة جميلة داخل منطقة الجزاء!

76″ جوووووووول ⚽️⚽️ حميد أحداد يسجل هدف تقليص الفارق 2-4.. الرجاء يعود في المباراة