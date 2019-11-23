بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والمريخ في ديربي السودان

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مشاهدة قمة مباريات اليوم السبت 23-11-2019 في ديربي السودان بين نادي المريخ ونظيره الهلال ضمن الجولة العاشرة من الدوري السوداني 2019-2020، شاهد مجانا على يويتوب.
المباراة تقام على ملعب الخرطوم الدولي فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت السعودية، قبل ساعة واحدة من مباراة ديربي العرب بين الوداد والرجاء في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.
يدخل نادي المريخ صاحب الملعب المباراة فى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدوري السوداني برصيد 14 نقطة، بينما يدخل نادي الهلال الضيف اليوم فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن متصدر ترتيب الجدول نادي الأمل.
وكان قد تعادل المريخ سلبياً فى الجولة الماضية أمام نادي الخرطوم 0-0، أما الهلال الذي سيواجه الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فقد حقق الفوز فى الجولة الماضية على نادي أهلي الخرطوم بنتيجة 2-0.
وكان آخر لقاء جمع بين المريخ والهلال فى الدوري السوداني، انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف بالموسم الماضي على ملعب الخرطوم.
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بث كتابي لأهم الأحداث
- المريخ تقدم في النتيجة 1-0 من ركلة جزاء في الدقيقة 23 نفذها رمضان عجب
- المريخ الطرف الأفضل في المباراة ويلعب بشكل جيد في وسط ملعب الهلال ويصل بسهولة للمرمى.
- الهلال سجل هدف التعادل 1/1 في الدقيقة 36 من ركلة جزاء سجلها أطهر الطاهر.
- في الدقيقة 77 لاحت فرصة ممتازة للمريخ بمراوغة مهاجمه لأكثر من مدافع قبل أن تزاح من امامه لحظة التسديد
- 82″ المريخ يسجل الهدف الثاني 2-1 بضربة رأسية بعد ركلة حرة مباشرة.
- 83″ الهدف فيه شك كبير تسلل على رمضان عجب.
- طرد لاعب الهلال عبد اللطيف سعيد في الدقيقة 85 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
- 83″ توقف اللعب بسبب احتجاج جمهور الهلال على طرد عبد اللطيف سعيد.
- 85″ الجمهور يلقي بعض المقذوفات على أرض الملعب
- 86″ هيثم مصطفى يقتحم أرض الملعب أثناء توقف اللعب لتهدئة لاعبي الهلال والجمهور.
- 88″ اللعب توقف في هذه المباراة في بداية الشوط الثاني بعد تعطل أحد أعمدة الإنارة.
- 89″ لا يزال اللعب متوقف
- 92″ مشجع من الهلال يقتحم الملعب ويمر بسرعة عالية من رجال الأمن
- 93″ هيثم مصطفى يتدخل من جديد لإنقاذ المشجع من بطش رجال الأمن
- 94″ المشجع يعود إلى المدرجات بعد وساطة هيثم مصطفى
- 97″ اللعب توقف لأكثر من 10 دقائق!!!!
- 90+10 عشر دقائق وقت بدل من ضائع لم يلعب خلالها أي دقيقة + 7 دقائق من الوقت الأصلي.
- 101″ الحكم سيتوجب عليه إضافة 17 دقيقة على الأقل إذا أراد استئناف اللقاء.
- 105″ الحكم رفض استكمال المباراة..وأعلن فوز المريخ!
- انتهاء البث
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