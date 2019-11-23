بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والمريخ في ديربي السودان

مشاهدة قمة مباريات اليوم السبت 23-11-2019 في ديربي السودان بين نادي المريخ ونظيره الهلال ضمن الجولة العاشرة من الدوري السوداني 2019-2020، شاهد مجانا على يويتوب.

المباراة تقام على ملعب الخرطوم الدولي فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت السعودية، قبل ساعة واحدة من مباراة ديربي العرب بين الوداد والرجاء في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

يدخل نادي المريخ صاحب الملعب المباراة فى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدوري السوداني برصيد 14 نقطة، بينما يدخل نادي الهلال الضيف اليوم فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن متصدر ترتيب الجدول نادي الأمل.

وكان قد تعادل المريخ سلبياً فى الجولة الماضية أمام نادي الخرطوم 0-0، أما الهلال الذي سيواجه الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فقد حقق الفوز فى الجولة الماضية على نادي أهلي الخرطوم بنتيجة 2-0.

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وكان آخر لقاء جمع بين المريخ والهلال فى الدوري السوداني، انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف بالموسم الماضي على ملعب الخرطوم.

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