بث مباشر | مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول

مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول مجانا عبر موقع الخليج 365 في إطار مباريات اليوم في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجم مصر وهداف ليفربول “محمد صلاح” سيغيب عن هذا اللقاء، لكنه سيجلس على دكة البدلاء، كإجراء وقائي من يورجن كلوب خوفًا من تفاقم إصابته، كي يكون في قمة مستواه أمام نابولي في مباراة منتصف الأسبوع أمام نابولي على ملعب آنفيلد روود.

تقام مباراة كريستال بالاس وليفربول على ملعب “سيلهورست بارك” في جنوب شرق العاصمة الإنجليزية لندن.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، و15:00 بتوقيت جرينيتش.

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البث المباشر الكتابي للمباراة – لحظة بلحظة –

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???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة كريستال بالاس وليفربول.

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة “محمود ماهر”، نتمنى أن تستمتعوا بهذا النقل.

???? محمد أبو تريكة في ستوديو قناة beIN Sports قبل المباراة عن غياب صلاح عن مباراة وجلوسه على الدكة: “بالطبع غياب صلاح سيؤثر بالسلب، هذا ما حدث في مباراة مانشستر يونايتد أثر بالسلب حين غاب وظهر الفريق بصورة باهتة، لكن إصابة الكاحل من أسوأ الإصابات التي تحتاج وقت جيد للتعافي، دائمًا ما تشعر بالألم حين تلعب بإصابة الكاحل، وقد تتجدد الإصابة، والحفاظ على صلاح أمر ضروري لأن لديك مباريات مهمة في الفترة القادمة على صعيد دوري الأبطال ثم بطولة العالم للأندية. لا تنسى أن كريستال بالاس لديه فان أنهولت في جهة محمد صلاح، وهذا لاعب صعب المراس، بالتالي من الأفضل جلوس صلاح على الدكة اليوم”.

???? تشكيلة كريستال بالاس: جوايتا – فان أنهولت – جاري كاهيل – تومكينز – وارد – مكارثر – ميليفوجيفيتش – شيخ كوياتي – ويلفريد زاها – تاوسيند – جوردان أيو

???? تشكيلة ليفربول: أليسون بيكر – أليكساندر آرنولد – ديان لوفرين – فان دايك – أندرو روبرتسون – أوكسليد تشامبرلين – فينالدوم – هندرسون فابينيو – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني.

المباراة تنطلق بعد ثوان معدودة..

1″ صافرة بداية اللقاء.. ليفربول بالأبيض اليوم

2″ حكم المباراة كيفين فريند..

11″ تصويبة من 24 ياردة للاعب وسط كريستال بالاس ميليفوجيفيتش يلتقطها أليسون بيكر بسهولة.

12″ آرنولد يتصدى لتسديدة من زاها داخل منطقة الجزاء

13″ الأفضلية لكريستال بالاس حتى الآن

16″ أووووووووووووو!!! جوردان أيو كاد يفتتح التسجيل لكريستال بالاس..كوياتي يمرر كرة عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء لكن أيو يستقبلها بشكل خاطيء ويسددها بعيدة عن المرمى بعد هروبه من آرنولد.

30″ مر أكثر من نصف الشوط الأول ولا خطورة على مرمى كريستال بالاس من لاعبي ليفربول.

32″ تأثير غياب محمد صلاح واضح بالإضافة إلى تأثر الفريق من يوم الفيفا..أمر طبيعي!

33″ أوووووو.. أندرو روبرتسون يَرد علينا الآن بعرضية نموذجية، أخرجها تومكينز قبل تشامبرلين داخل منطقة الجزاء إلى ركنية!

34″ لا أثر لروبرتو فيرمينو في هذه المباراة، لم يحصل على الكثير من الكرات، وأي كرة يتسلمها يتعرض للضغط وتقص منه، خصوصًا من قبل اللاعب كوياتي.

42″ جووووووووووووووووول…كريستال بالاس يفتتح النتيجة

43″ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى نفذها ميليفوجيفيتش داخل منطقة جزاء ليفربول لمسها فينالدوم برأسه ليغير اتجاهها فوجدت تومكينز الذي حولها برأسه داخل الشباك!

43″ مراجعة لتقنية VAR الآن ????

44″ ❌⚽️❌ حكم المباراة كيفين فريند يلغي هدف تقدم كريستال بالاس بداعي تعرض أحد لاعبي ليفربول للدفع أثناء تنفيذ ميليفوجيفيتش للعرضية..

45″ على أي حال كريستال بالاس الطرف الأفضل ويستحق التقدم في هذه المقابلة

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0

46″ إلى الاستراحة الآن..

45″ بداية الشوط الثاني من المباراة

49″ جوووووووووووووووووول⚽️✅..النتيجة تتغير بهدف لصالح ليفربول عن طريق ساديو ماني.

49″ تمريرة جميلة من أندرو روبرستون إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، والسنغالي يسدد على أقصى يمين الحارس لترتطم الكرة في القائم، وتسير على خط المرمى لتعانق الشباك بعدها..هدف جميل ورائع لأفضل لاعبي العالم عام 2019.

52″ فررررررصة لصالح كريستال بالاس…..قذيفة باليمنى من تاوسيند .. تذهب في وسط المرمى ليبعدها أليسون يخرج إلى ركنية.

54″ بطاقة صفراء للاعب وسط ليفربول “فابينيو”

55″ ???? بوووووووووووووم…ميليفوجيفيتش يصوب من 30 ياردة خطييييرة، لم يحرك لها أليسون ساكنًا، لكنها مرت جوار القائم الأيمن بقليل.

55″ ميليفوجيفيتش أكثر لاعبي البريميرليج تميزًا في التسديد بعيد المدى وفي تسديد الركلات الثابتة منذ الموسم الماضي، لكن حقه مهضوم اعلاميًا.

64″ أووووووووووووو..ماذا ضيعت يا فيرمينو، إنفراااااد صريح بحارس كريستال بالاس “جوايتا”، وتسديدة بلا مُبالاة ليتصدى الحارس ويخرجها ركنية.

64″ أوريجي يأخذ مكان تشامبرلين في هجوم ليفربول..عكس المتوقع بنزول صلاح، يبدو أن فكرة الدفع بمو صلاح تبخرت بعد تمكن ساديو ماني من تسجيل هدف التقدم.

70″ روي هودسون يبدأ تغييراته بنزول مارتن كيلي – لاعب ليفربول السابق – بدلاً من وارد.

72″ الجناح السريع “شلوب” يأخذ مكان كوياتي في تشكيلة كريستال بالاس لتنشيط الخط الأمامي

75″ فان أنهولت يمرر إلى شلوب ..ويُسددددددد شلوب أرضية ممتازة، يلمسها أليسون بأطراف أصابعه ليحولها إلى ركنية..

75″ لاعب ليفربول السابق “كريستيان بينتيكي” يدخل الآن بدلاً من اللاعب الغاني جوردان أيو.

79″ كلوب يرد على تغييرات هودسون ويُشرك جيمس ميلنر بدلاً من هندرسون في خط الوسط.

82″ جوووووووووووووووووووووووول ⚽️✅ زاها يسجل هدف التعادل لكريستال بالاس 1/1.

82″ تمريرات رائعة على حدود منطقة جزاء ليفربول بين لاعبي كريستال بالاس. بينتيكي يمرر إلى تاوسيند داخل منطقة الجزاء، وتاوسيند يُمهد الكرة أمام زاها الذي راوغ مدافعين اثنين من ليفربول يسدد بيمناه كرة أرضية قوية على أقصى يمين أليسون الذي ارتمى عليها دون جدوى.

83″ الإثارة ترتفع!! المباراة على صفيح ساخن بعد بدايتها الهادئة..