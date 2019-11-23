التشكيلة المحتملة للديربي “العربي” بين الوداد والرجاء

يُواجه نادي الوداد الرياضي البيضاوي ضيفه الرجاء الرياضي البيضاوي، مساء اليوم، على أرضية ملعب محمد الخامس، في إطار إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وستعرف المباراة مجموعة من الغيابات في صفوف الفريقين، بداعي الإصابات.

وتُعتبر المباراة الأولى من نوعها للمدرب جمال سلامي على رأس الطاقم التدريبي لنادي الرجاء الرياضي، والذي تقلد مهام تدريب النسور خلفا للمدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون.

وتُشير التقارير إلى أنها قد تكون المباراة الأخيرة للمدرب الصربي لنادي الوداد زوران مانولوفيتش، في حال لم يتمكن من تجاور الرجاء الرياضي في مباراة الليلة.

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التشكيلة المحتملة للوداد البيضاوي : أحمد رضى التكناوتي – أيوب العملود – أشرف داري – الشيخ كومارا – محمد الناهيري – بدر كادارين – إبراهيم النقاش – باباتوندي – بديع أووك – إسماعيل الحداد – أيوب الكعبي.

التشكيلة المحتملة للرجاء البيضاوي : أنس الزنيتي – محمد الدويك – بدر بانون – سند الورفلي – عبد الرحيم الشاكير – فابريس نغوما – محسن متولي – حميد أحداد – سفيان الرحيمي – مالونغو.