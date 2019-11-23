نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد فى الدوري الإسباني 2019-2020

يستضيف نادي ريال مدريد بعد نهاية التوقف الدولي نظيره نادي ريال سوسيداد، فى مبارات اليوم بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد، مساء اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل ريال مدريد مباراة سوسيداد وهو يمتلك 25 نقطة بالمركز الثاني بعدما خاص 12 مواجهة مثله مثل برشلونة صاحب نفس عدد النقاط لكنه في الصدارة بأهداف أعلى، إذ يتبقى لقاء الكلاسيكو لكليهما في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

بينما يدخل الضيف نادي ريال سوسيداد المباراة فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد وأشبيلية، ثاني وثالث ترتيب الليجا.

واستبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد كلاً من، فينيسيوس جونيور، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، وإبراهيم دياز، بقرار فني، بينما يغيب لوكاس فاسكيز، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وأسينسيو، بداعي الإصابة.

وآخر لقاء جمع بين ريال مدريد وريال سوسيداد كان فى الموسم الماضي بالجولة 37، وانتهي بفوز ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 على ملعب أنويتا.