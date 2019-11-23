بث مباشر | مشاهدة مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الثالثة عشر من مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، بث مباشر لحظة بلحظة، عبر موقع الخليج 365.
يواجه حامل لقب البريميرليج نادي مان سيتي خصمًا صعبًا على ملعبه ووسط جماهيره، مُحملاً بالكثير من الضغوط عقب انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.
أما تشيلسي فيذهب إلى ملعب الاتحاد بضغوط أقل، وبجيل شاب يقوده سوبر “فرانك لامبارد”.
الفريق اللندني متفوق في جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة في المركز الثالث، على حساب السكاي بلوز، المتواجدون في المركز الرابع، بفارق ١٢ نقطة الآن عن المتصدر ليفربول.
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
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- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة قمة الجولة في إنجلترا، والتي تجمع مان سيتي بتشيلسي.
- أجواء ملعب الاتحاد مبهرة كالعادة، جوارديولا يخوض اللقاء بسجله الأسوأ على الإطلاق بعد أول 12 جولة مع كافة الفرق التي قام بتدريبها.
- لامبارد حظى باستقبال الأبطال من جماهير مان سيتي، على الرغم من مشاركته رفقة الفريق لمدة عام واحد فقط
- تشكيلة الضيوف
- تشكيلة مان سيتي
- 1″ انطلاقة المباراة بضربة البداية من مهاجم تشيلسي تامي أبراهام
- 4″ السيتي يبدأ الهجمات بتصويبة من داخل منطقة الجزاء لدي بروين مرت بجوار مرمى الحارس كيبا
- 8″ أوووووه ويليان يُضيع على تشيلسي فرصة خطف هدف التقدم .. تمريرة من أبراهام وضعته في وضعية سانحة داخل منطقة الجزاء ولكن البرازيلي صوب أرضية خارج حدود المرمى
- 14″ توووووموووري كاااد أن يفعلها من ركلة ركنية، تصويبة من داخل منطقة الست ياردات ولكن تشيلسي من جديد يخسر التقدم
- 19″ تشيلسي يواصل الخطورة .. هجمة مرتدة تمريرة من ويليان لإيمرسون الذي فضل التصويب عن العرضية وذهبت كرته في أحضان الحارس إيدرسون
- 21″ جوووووووووووووووووول ⚽️.. نجولو الرائع كانتي يترجم ضغط البلوز لهدف التقدم .. استقبل تمريرة قطرية مبهرة من ويليان وباغت إيدرسون بتصويبة يسارية خدعته وأعلنت عن فرحة هيستيرية للامبارد
- 29″ جوووووووووووووووووول ⚽️ .. سرعان ما عاد السكاي بلوز .. كيييفين دي بروين يصوب من خارج منطقة الجزاء وكرته تصطدم بتوموري وتسكن شباك كيبا ليعدل السيتي النتيجة سريعًا
- 35″ أووووووووووه يسارية بلجيكية ..دي بروين يعود بتصويبة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء تعلو عارضة مرمى تشيلسي
- 36″ جوووووووووووووووووول ⚽️ … هو هو هو رياااااض محرز يفعلها 2-1 للسيتي
- قصة الهدف تعبر عن مدى شجاعة ومهارة الجزائري .. محرز يتوغل من الجانب الأيمن ويقطع للداخل متفوقًا على توموري ويصوب يسارية أرضية على يمين كيبا ويعلن عن فرحة عارمة في المدرجات
- السيتي عاد في النتيجة وقلب الطاولة من حيث لا يدري لامبارد .. جبهة يمنى نارية فيها محرز ويساعده دي بروين .. الذي استطاع شغل لاعبي وسط تشيلسي ومنح المساحة المطلوبة للجزائري
- تشيلسي يعتمد أكثر على اللعب المرتد .. هفوتان على صعيد الرقابة والضغط كلفا الفريق خسارة أفضليته على مستوى النتيجة
- 43″ هفوووووووة أريزابالاجا كادت تقتل اللقاء .. حارس البلوز كيبا يمرر كرة هدية لأجويرو الذي صوبها مباشرة من فوقه ولكن تصويبته اصطدمت بنقطة التقاء القائم بالعارضة وضاعت فرصة مؤكدة للسيتي
- نهااااية الشوط الأول بنتيجة تقدم مان سيتي 2-1 على تشيلسي .. نلتقيكم مع ركلة بداية الشوط الثاني
- شاهد هدف كانتي
- شاهد هدف دي بروين
- شاهد هدف رياض محرز
- أهلاً بكم مجددًا مع .. انطلاقة الشوووط الثاني
- 48″ رياض محرز يحاول تكرار صولته بانطلاقة من الرواق الأيمن وتصويبة بيسراه قوية مرت أعلى من مرمى تشيلسي
- في الوقت الحالي السيتي بدأ الشوط الثاني باستحواذ على اللعب ..
- 51″ تبديل ⬆️⬇️ إصابة رودري وخروجه من وسط ميدان السيتي لينزل الألماني إلكاي جندوجان
- 53″ كاااااااانتي يضيع هجمة خطيرة لتشيلسي .. عرضية من الرواق الأيمن أثبيلكوتا أرضية لكانتي الذي وضعها باتجاه المرمى ولكنها اصطدمت بالدفاع وخرجت
- 55″ هجمة رااائعة للسيتي وإنقاذ مبهر من أثبيلكوتا لتصويبة أرضية من ستيرلنج أخرجها الإسباني من كرش الحوت من على خط المرمى.
- يبدو أن جوارديولا يفقد الأمل تمامًا بأوتامندي .. الأسلم كان وضع فيرناندينيو في وسط الميدان بدلاً من رودري .. ولكنه يصر على الإبقاء عليه في مركز قلب الدفاع
- 66″ تبديل ⬆️⬇️ خروج الإسباني دافيد سيلفا ونزول موهبة السيتي “فيل فودين”
- 67″ ويليان يواصل اصطياد الطيور ويطيح بتصويبة من داخل منطقة الجزاء أغلى مرمى السيتزين
- ⬆️⬇️ تبديلات تشيلسي تبدأ قبل أقل من ثلث ساعة على النهاية خروج أبراهام وجورجينيو ونزول باتشوايي وماونت .. ربما يكون قد تأخر
- 74″ أوووه أجويرو يتعرض لإصابة ويطالب بالتغيير .. من الواضح أن الوضع غير مطمئن والإصابة تتعلق بالعضلة الضامة
- 76″ تبديل ⬆️⬇️ في صفوف السيتي خروج المصاب أجويرو ونزول البرازيلي جابريل خيسوس
- 80″ وووووويليان كاد أن يفعلها .. تصويبة على الطائرة من قوس منطقة الجزاء تذهب على بعد أقل من ياردة أعلى من المرمى
- 85″ إيدررررسون يلعب بالنار يرفض تشتيت الكرة في هذا التوقيت ويمررها لتصطدم بباتشوايي ولكنها ذهبت بعيدة عن اتجاه المرمى
- السيتي يتحكم في اللعب يستحوذ على الكرة بتمريرات قصيرة من الصعب التفوق على فرق جوارديولا في هذا النسق
- الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع
- 92″ أووووووووه مايسون ماونت من مخالفة على بعد 30 ياردة صوب كرة على طريقة راشفورد ورونالدو ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن
- 93″ جوووووووووووووووووول⚽️ .. انتهى كل شيء يا سادة ستيرلينج يسجل ثالث أهداف السيتي
- ولكن حكام الـVAR يلغون الهدف بداعي التسلل
- إثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة من القمة
- صاااااااااااافرة النهاية .. السيتي يعود إلى المركز الثالث بالانتصار 2-1 ويستبدل المقعد مع تشيلسي، الذي تراجع للمركز الرابع
- كان معكم في هذا البث “فاروق عصام” نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل أحداث اللقاء المثير لكل متابعي الخليج 365.
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