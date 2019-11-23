بث مباشر | مشاهدة مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الثالثة عشر من مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، بث مباشر لحظة بلحظة، عبر موقع الخليج 365.

يواجه حامل لقب البريميرليج نادي مان سيتي خصمًا صعبًا على ملعبه ووسط جماهيره، مُحملاً بالكثير من الضغوط عقب انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

أما تشيلسي فيذهب إلى ملعب الاتحاد بضغوط أقل، وبجيل شاب يقوده سوبر “فرانك لامبارد”.

الفريق اللندني متفوق في جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة في المركز الثالث، على حساب السكاي بلوز، المتواجدون في المركز الرابع، بفارق ١٢ نقطة الآن عن المتصدر ليفربول.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة قمة الجولة في إنجلترا، والتي تجمع مان سيتي بتشيلسي. أجواء ملعب الاتحاد مبهرة كالعادة، جوارديولا يخوض اللقاء بسجله الأسوأ على الإطلاق بعد أول 12 جولة مع كافة الفرق التي قام بتدريبها. لامبارد حظى باستقبال الأبطال من جماهير مان سيتي، على الرغم من مشاركته رفقة الفريق لمدة عام واحد فقط تشكيلة الضيوف تشكيلة مان سيتي 1″ انطلاقة المباراة بضربة البداية من مهاجم تشيلسي تامي أبراهام 4″ السيتي يبدأ الهجمات بتصويبة من داخل منطقة الجزاء لدي بروين مرت بجوار مرمى الحارس كيبا 8″ أوووووه ويليان يُضيع على تشيلسي فرصة خطف هدف التقدم .. تمريرة من أبراهام وضعته في وضعية سانحة داخل منطقة الجزاء ولكن البرازيلي صوب أرضية خارج حدود المرمى 14″ توووووموووري كاااد أن يفعلها من ركلة ركنية، تصويبة من داخل منطقة الست ياردات ولكن تشيلسي من جديد يخسر التقدم 19″ تشيلسي يواصل الخطورة .. هجمة مرتدة تمريرة من ويليان لإيمرسون الذي فضل التصويب عن العرضية وذهبت كرته في أحضان الحارس إيدرسون 21″ جوووووووووووووووووول ⚽️.. نجولو الرائع كانتي يترجم ضغط البلوز لهدف التقدم .. استقبل تمريرة قطرية مبهرة من ويليان وباغت إيدرسون بتصويبة يسارية خدعته وأعلنت عن فرحة هيستيرية للامبارد 29″ جوووووووووووووووووول ⚽️ .. سرعان ما عاد السكاي بلوز .. كيييفين دي بروين يصوب من خارج منطقة الجزاء وكرته تصطدم بتوموري وتسكن شباك كيبا ليعدل السيتي النتيجة سريعًا

35″ أووووووووووه يسارية بلجيكية ..دي بروين يعود بتصويبة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء تعلو عارضة مرمى تشيلسي 36″ جوووووووووووووووووول ⚽️ … هو هو هو رياااااض محرز يفعلها 2-1 للسيتي قصة الهدف تعبر عن مدى شجاعة ومهارة الجزائري .. محرز يتوغل من الجانب الأيمن ويقطع للداخل متفوقًا على توموري ويصوب يسارية أرضية على يمين كيبا ويعلن عن فرحة عارمة في المدرجات السيتي عاد في النتيجة وقلب الطاولة من حيث لا يدري لامبارد .. جبهة يمنى نارية فيها محرز ويساعده دي بروين .. الذي استطاع شغل لاعبي وسط تشيلسي ومنح المساحة المطلوبة للجزائري تشيلسي يعتمد أكثر على اللعب المرتد .. هفوتان على صعيد الرقابة والضغط كلفا الفريق خسارة أفضليته على مستوى النتيجة 43″ هفوووووووة أريزابالاجا كادت تقتل اللقاء .. حارس البلوز كيبا يمرر كرة هدية لأجويرو الذي صوبها مباشرة من فوقه ولكن تصويبته اصطدمت بنقطة التقاء القائم بالعارضة وضاعت فرصة مؤكدة للسيتي نهااااية الشوط الأول بنتيجة تقدم مان سيتي 2-1 على تشيلسي .. نلتقيكم مع ركلة بداية الشوط الثاني شاهد هدف كانتي شاهد هدف دي بروين شاهد هدف رياض محرز

