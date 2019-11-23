نتيجة مباراة فلامنجو وريفر بليت فى نهائي كأس ليبرتادوريس

يواجه فريق ريفر بليت الأرجنتيني نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، في احدي أهم مباريات اليوم والذي لا يقبل القسمة على اثنين ، في نهائي المسابقة القارية “كأس ليبرتادوريس”، والمقرر إقامتها على ملعب تشيلي الوطني فى”ليما” عاصمة بيرو، مساء اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق فلامنجو قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق جريميو البرازيلي بعدما حقق الفوز بستة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

كما حسم فريق ريفر بليت مقعده في المباراة النهائية بعدما تخطي عقبة مواطنه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، كما تستضيف العاصمة البيروفية “ليما” المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي بعد الإحتجاجات المتواجدة في تشيلي.

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ويسعى ريفيربليت لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للموسم الثاني على التوالي، حيث كان قد حققه في الموسم الماضي على حساب فريق بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وتعد مباراة اليوم بين ريفر بليت وفلامنجو هي المواجهة الخامسة التي تجمع الفريقين في أكبر بطولات الأندية داخل القارة اللاتينية، بعد نسختي 1982 و2018، بينما التقي الفريقان 4 مرات في بطولة كأس السوبر “1991 و1993″، وبالمثل في كأس ميركوسور 2000.

ويتم اذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنوات بين سبورت على قمري النايل سات والعرب سات، حيث تذاع المباراة النهائية بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.