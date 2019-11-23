فاز ليفربول على ملعب سيلهورست بارك التابع لكريستال بالاس بهدفين لهدف في إحدى مباريات اليوم السبت 23-11-2019 بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وواجه ليفربول صعوبات كبيرة لفك طلاسم في ظل غياب محمد صلاح لتأثره بإصابة في الكاحل، بالإضافة إلى تألق دفاع كريستال بالاس بقيادة تومكينز ووارد.
وفض هذا الاشتباك المهاجم الدولي السنغالي “ساديو ماني” في الدقيقة 49 بتسديدة ماكرة من داخل منطقة الجزاء بعد تسلمه لكرة عرضية صعبة من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون، ليحتفل ليفربول بهدف التقدم.
وبعد سلسلة من المحاولات الجادة للاعبي كريستال بالاس، استطاعوا تسجيل هدف التعديل في وقت قاتل بتسديدة أرضية من الإفواري “ويلفريد زاها” عند الدقيقة 82.
وساهمت التغييرات التي أجراها المدير الفني لكريستال بالاس “روي هودسون” في هذا الهدف، حيث دفع بالمهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي الذي شارك في صناعة الهدف مع الإنجليزي تاوسيند.
لكن فرحة كريستال بالاس لم تدم كثيرًا، فقد تمكن ليفربول من إحرز هدف الفوز في الدقيقة 85 بفضل متابعة ناجحة من فيرمينو لعرضية أحدثت دربكة داخل منطقة الجزاء أرسلها الظهير الأيمن آرنولد من ركلة ركنية.
وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيد نقاطه لـ 38 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي قبل مواجهة السيتي لتشيلسي في قمة مباريات اليوم على ملعب طيران الاتحاد.
أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم
هدف ليفربول “ساديو ماني”
هدف كريستال بالاس “زاها”
الهدف الثاني لليفربول “فيرمينو”
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.