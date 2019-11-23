انتصر مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي 2-1 في قمة المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.



وأنهى سيتي المباراة في الشوط الأول، رغم أن البلوز دخلوا بقوة وسجلوا هدفاً رائعاً بواسطة الفرنسي نغولو كانتي 21، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض وعادل النتيجة بواسطة البلجيكي كيفين دي بروين 29، ثم وقع على هدف التقدم والفوز الجزائري رياض محرز 37.



وانتزع السيتزينس المركز الثالث من البلوز 28 نقطة، مقابل تأخر فريق المدرب لامبارد إلى المركز الرابع 26 نقطة، على جدول ترترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يتصدره ليفربول بـ37 نقطة ويليه ليستر سيتي 29 نقطة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "محرز" يقود مانشستر سيتي لإنتزاع المركز الثالث من تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.