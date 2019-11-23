اتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل وريال بيتيس يحقق فوز قاتل

سقط فريق أتلتيكو مدريد، السبت، في فخ التعادل مع مضيفه غرناطة بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد غرناطة إلى 21 نقطة في المركز السادس.



أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عبر البرازيلي رونان لودي.



بعدها بتسع دقائق أدرك غرناطة التعادل عن طريق جيرمان سانشيز لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.



إلى حقق فريق ريال بيتيس، السبت، فوزًا قاتلًا على ضيفه فالنسيا بهدفين لهدف في الجولة الرابعة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد بيتيس إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 28 نقطة.



تقدّم فالنسيا بهدف عن طريق ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 32، وبعدها بخمس دقائق أدرك بيتيس التعادل عبر سانشيز خواكين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



ومع حلول الدقيقة 96 جاء هدف الفوز والثلاث نقاط لبيتيس عن طريق سيرخيو كاناليس، ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.