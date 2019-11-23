ليستر سيتي يتمسك بالوصافة وأرسنال يخطف تعادلاً مثيراً



تمسّك ليستر سيتي بالمركز الثاني في الدوري الممتاز متابعاً سلسلة نتائجه المبهرة تحت قيادة مدربه الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز.



وفاز للمرة الخامسة توالياً في الدوري الممتاز بعدما تجاوز مضيفه برايتون 2-0 اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.



وتأخر ليستر سيتي قبل أن يفتتح التسجيل بفضل الإسباني أيوزي بيريز (64) ومن ثم أتى الهدف الثاني عقب ركلة جزاء نفذها نجم الفريق الأول جيمي فاردي (82).



ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة منفرداً بالمركز الثاني مؤقتاً قبل انطلاق مباراة تشيلسي (26) ومانشستر سيتي (25).



وفي مباراه أخرى أفلت آرسنال من هزيمة محققة بعدما تعادل مع ساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.



وسجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز (8) وجيمس وارد (71)، بينما أحرز لآرسنال ألكسندر لاكازيت (18- 96).



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 9 نقاط في المركز 19. المصدر: مواقع إلكترونية

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