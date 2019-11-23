بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته ويقترب من صدارة الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ انتفاضته بقيادة مدربه الجديد هانز-ديتر فليك بفوزه الكبير على مضيفه فورتونا دوسلدورف 4-صفر مشدداً الخناق على بوروسيا مونشغلادباخ المتصدر والذي مني بخسارة مفاجئة أمام الوافد الجديد أونيون برلين صفر-2، السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني.





في المباراة الأولى، سجل الدوليان الفرنسيان بنجامان بافار (11) وكورنتان توليسو (27) وسيرج غنابري (34) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (70) الأهداف.



وهو الفوز الثالث توالياً لبايرن في ثلاث مباريات مع فليك منذ تعيين الأخير خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة، والثاني على التوالي برباعية نظيفة بعد الأول على غريمه وضيفه بوروسيا دورتموند في المرحلة الماضية.



ووجه النادي البافاري رسالة شديدة اللهجة إلى النجم الأحمر الصربي الذي يحلّ ضيفاً عليه الثلاثاء في بلغراد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وانفرد بايرن ميونيخ بالمركز الثاني مستغلاً تعثر شريكه السابق فرايبورغ أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدف للوكاس هولر (5) مقابل هدف للفرنسي موسى ديابي (36)، واستفاد من هدية أونيون برلين لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.



كوتينيو أساسياً

وأشرك فليك الذي كان مساعداً لكوفاتش، لاعب الوسط كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني، أساسياً للمرة الأولى بإشرافه بعدما جلس على مقاعد الاحتياط في مباراتي أولمبياكوس اليوناني (2-صفر) في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما حجز النادي البافاري بطاقته إلى ثمن النهائي، وبوروسيا دورتموند (4-صفر) في الدوري المحلي.



وبكّر بايرن ميونيخ بالتسجيل عبر مدافعه بافار بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر ركلة ركنية انبرى لها جوشوا كيميتش (11).



وأضاف مواطنه توليسو الهدف الثاني بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من غنابري (27)، وعزّز الأخير بالهدف الثالث عندما استغل تمريرة من توماس مولر تابعها بيمناه داخل المرمى (34).



ومن ثم عزز كوتينيو تقدم النادي البافاري بالهدف الرابع عندما استغل كرة عرضية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي من داخل المنطقة فشل الحارس في التقاطها فتابعها داخل المرمى الخالي (70).



وفي مباراة أخرى، أضاف أونيون برلين ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى ضحاياه هذا الموسم عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري أنطومي يوجاه (15) والسويدي سيباستيان أندرسون (90+1).



واقتنص شالكه فوزاً ثميناً من مضيفه فيردر بريمن بهدفين للاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث (43) والبلجيكي بينيتو رومان (53) مقابل هدف للياباني يويا أوساكو (80).



وانتزع فولفسبورغ فوزاً مهماً بعشرة لاعبين من مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين.



ومنح الهولندي فوت فيغهورست التقدم لفولفسبورغ في الدقيقة 19، وطرد مدافعه الكونغولي الديموقراطي مارسيل تيسراند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بيد أنّه عزّز تقدمه رغم النقص العددي عندما سجل له البرازيلي جواو فيكتور الهدف الثاني (65).



المصدر: بي إن سبورت