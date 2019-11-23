اونلاين | «يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، بالدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة 14 لليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتواجد النادي الملكي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متساويًا مع المتصدر برشلونة.

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ويأتي ريال سوسيداد في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3.