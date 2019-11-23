اونلاين | kora now| رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر kora live

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر كورة ستار يلا شوت برشلونة بث مباشر ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة قوية بين ريال مدريد ونظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ريال مدريد يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبات آخر مواجهتين بالدوري أمام ريال سوسيداد، والذي حقق فوزا ثمينا على الملكي خارج وداخل سانتياغو بيرنابيو.

يلا شوت ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر

بث مباشر ريال مدريد يلا شوت، Kora live ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدة برشلونة صاحب المركز الأول، فيما يتواجد فريق ريال سوسيداد في المركز الخامس، برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-

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من المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مساءً جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

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