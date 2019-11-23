اونلاين | كورة live بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت حصري KORA STAR مباراة ريال مدريد بث مباشر الاسطورة LIVE OSTOR

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، علىملعب سانتياغو برنابيو ، ضمن مبارايات الاسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الاسباني الممتاز ، فريق ريال مدريد لتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف برشلونة بالفوز في مباراة اليوم بفض النظر عن نتيجة مباراة غريمه اليوم والذي يواجه فريق ليجانيس .

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد ، اليوم السبت ، في تمام الساعة العاشرة مساءاًَ بتوقيت القاهرة، االحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd3، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني الممتاز بتعليق عربي للمعلق على محمد على .

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