اونلاين | ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

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انتهت مباراة ذهاب النصف النهائي بين فلامنجو البرازيلي وجريمو بورتو البرازيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في نهاية متوقعة بين الفريقين. وفي مباراة العودة، سحق فلامنجو مواطنه جريمو بورتو بخماسية نظيفة في مباراة من طرف واحد لتصبح نتيجة اللقائين الذهاب والعودة ستة أهداف مقابل هدف واحد لصالح كتيبة الفلامنجو الطائرة.

وعلى الجانب الآخر، فاز فريق ريفر بليت الأرجنتيني على غريمه التقليدي بوكا جونيورز الأرجنتيني في مجموع المباراتين. فعلى الرغم من خسارته في مباراة العودة بهدف نظيف، إلا أنه استفاد من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ريفر بليت بهدفين نظبفين ليصبح مجموع اللقائين بهدفين مقابل هدف لصالح ريفر بليت متفوقًا على غريمه بوكا جونيورز ليتأهل ريفر بليت إلي نهائي كأس ليبرتادوريس رفقة فريق فلامنجو البرازيلي.

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