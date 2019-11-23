اونلاين | لايف .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة real madrid كورة لايف

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بث مباشر COOL KORA مباراة ريال مدريد × ريال سوسيداد اليوم السبت:

تابع لايف بث مباشر KORA HA7SRY مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في الدوري الاسباني، MATCH WEEK شاهد مباريات (الليجا)، مشاهدة لايف مباراة الريال (زين الدين زيدان) NOW MATCH، تنطلق أحداث مباراة الريال ضد سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، شاهد KOOORA4LIVE بث مباشر مباراة الريال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد KORA MATCH اليوم السبت: Advertisements