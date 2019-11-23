اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر WON HAZARD يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش REAL

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يعود فريق ريال مدريد من جديد لخوض غمار منافسات بطولةدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد نهاية التوقف الدولي، إذ يستضيف الأبيض نظيره ريال سوسيداد، غدا السبت، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الليجا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق العاصمي.

يدخل ريال مدريد مباراة سوسيداد وهو يمتلك 25 نقطة بالمركز الثاني بعدما خاص 12 مواجهة مثله مثل برشلونة صاحب نفس عدد النقاط لكنه في الصدارة بأهداف أعلى، إذ يتبقى لقاء الكلاسيكو لكليهما في منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما يمتلك سوسيداد 23 نقطة بالمركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.

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ويرغب الملكي غدا في الفوز لعدة أمور، أهمها الأخذ بالثأر، حيث استطاع الفريق المنافس الفوز خلال آخر مواجهتين جمعتهما بالدوري داخل وخارج سانتياجو بيرنابيو، فيما كذلك يريد الفوز للاستمرار بالمقدمة منافسا شرسا لبرشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 3، ويدير الحكم خويسه لويس جونزاليس ويعاونه خيسوس خيل مانزانو في تقنية الفيديو، ويعلق على اللقاء المعلق المصري علي محمد علي.