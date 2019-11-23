رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد يحسم وجهته القادمة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد يحسم وجهته القادمة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدوماتيكي ماريانو دياز نجم نادي ريال مدريد قرر الرحيل عن النادي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة دياز في مغادرة ريال مدريد

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن دياز يرغب في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بسبب قلة مشاركته مع النادي خلال الفترة الأخيرة.

دياز يقرر الانضمام إلى ميلان

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ماريانو دياز قرر الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في الشتاء القادم.

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كما أشارت الصحيفة الصحيفة إلى أن نادي روما أيضا كان يرغب في التعاقد مع دياز في يناير القادم ولكن اللاعب اختار الانضمام إلى ميلان لأنه له تاريخ أكبر.

وكيل دياز يكشف تفاصيل رحيله عن ريال مدريد

وكشف ديفيد أراندا وكيل أعمال دياز أنه سيغادل نادي ريال مدريد في الانتقالات الشتوية القادمة على سببل الإعارة قائلا في تصريحات صحفية:

"سيستمر دياز في إعارة لمدة موسمين ، رغم أننا لم نقرر النادي بعد".

مشاركات دياز مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك ماريانو دياز في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم خلال بطولة كأس أودي الودية وسجل خلالها هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.