رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

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انفرد المهاجم الإنجليزي جيمي فاردى مهاجم فريق ليستر سيتي بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد فوز ليستر سيتي اليوم على فريق برايتون بهدفين دون رد سجل خلالهم المهاجم الإنجليزي هدف، ويتنافس معه مهاجم تشيلسي تامى إبراهام والذي فشل في تشجيل أي هدف اليوم أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يعبر تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول فوز هام اليوم على حساب كريستال بالاس بهدفين لهدف لجساب الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي سجلهم كل من ساديو ماني وربرتو فيرمينيو، بينما فاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف ليعود إلى سكة الانتصارات.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت:-

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 12 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 10 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 8 أهداف

ساديو ماني لاعب ليفربول 8 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 7 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 7 أهداف

أشلي بارنس لاعب بيرنلى 6 أهداف

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كريس وود لاعب بيرنلى 6 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف

تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتى 6 أهداف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 6 أهداف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 6 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف

كالوم ويلسون لاعب بورنموث 5 أهداف

كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي 5 أهداف

برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتى 5 أهداف

جوردان أيو لاعب كريستال بالاس 4 اهداف

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 4 أهداف

أيوزى بيريز لاعب ليستر سيتي 4 أهداف