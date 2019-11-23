رياضة | في ليلة تألق محرز.. مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات على حساب تشيلسي Premier League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ليلة تألق محرز.. مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات على حساب تشيلسي Premier League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على حساب فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي :-

وسجل نيجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد في المباراة بالدقيقة 21 من الشوط الأول، وتعادل كيفين دي بروين لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 29، واحرز رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 من اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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ويتصدر فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وخلفه فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

نتيجة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :-

وكان الريدز قد حقق فوزا هاما مساء اليوم على حساب كريستال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك.

بينما فاز فريق ليستر سيتي على فريق برايتون بنتيجة هدفين نظيفين، وكان قد أحرز الهدفين الدولي الإنجليزي جيمي فاردي وزميله في الفريق ايوزي بيريز.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا.