رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لينجح أبناء بيب جوارديولا في تحقيق فوز هام .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بالإضافة إلى أبرز المباريات التي أقيمت في الجولة .

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت كالآتي :-

1- ليفربول 37 نقطة .

2- ليستر سيتي 29 نقطة .

3- مانشستر سيتي 28 نقطة .

4- تشيلسي 26 نقطة .

5- وولفرهامبتون 19 نقطة .

6- بيرنلي 18 نقطة .

7- ارسنال 18 نقطة .

8- شيفيلد يونايتد 17 نقطة .

9- توتنهام هوتسبيرز 17 نقطة .

10- مانشستر يونايتد 16 نقطة .

11- بورنموث 16 نقطة .

12- برايتون 15 نقطة .

13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة .

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14 - كريستال بالاس 15 نقطة .

15- إيفرتون 14 نقطة .

16- وست هام يونايتد 13 نقطة .

17- استون فيلا 11 نقطة .

18- نوريتش سيتي 10 نقاط.

19- ساوثهامبتون 9 نقاط .

20- واتفورد 8 نقاط .

وكان اليوم السبت قد شهد مباريات نارية جاءت نتائجها كالتالي :-

وست هام يونايتد 2 توتنهام 3

أرسنال 2 ساوثهامبتون 2

إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2

واتفورد 0 بيرنلي 3

كريستال بالاس 1 ليفربول 2

بورنموث 1 وولفرهامبتون 2

برايتون 0 ليستر سيتي 2

مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1