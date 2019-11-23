رياضة | مشاهدة مباراة فلامنجو ضد ريفر بليت بث مباشر beIN SPORT YouTube الآن مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة فلامنجو ضد ريفر بليت بث مباشر beIN SPORT YouTube الآن مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة فريق ريفيربليت الأرجنتيني مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت 23 نوفمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونومينتال في ليما عاصمة بيرو ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس لقارة أمريكا الجنوبية KOORA STAR وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق فلامينجو البرازيلي ضد فريق ريفيربليت الأرجنتيني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA SHOOOT PLUS وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث يرغب فريق فلامينجو البرازيلي في تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس بعد غياب لسنوات طويلة عن تحقيق تلك اللقب COOL KOORA.

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جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستذاع المباراة بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

يلا شوت بلس ونجح فريق ريفيربليت في التأهل إلى دور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، وذلك بالرغم من خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف على ملعب لا بومبونيرا KOORA ONLINE وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتفوق الفريق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 في الذهاب والاياب YALA KOORA.