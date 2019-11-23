رياضة | محرز يحقق رقم مميز بهدفه في شباك تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز يحقق رقم مميز بهدفه في شباك تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تسجيل هدف رائع بشباك نادي تشيلسي مساء اليوم السبت في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج .

وجاء هدف الدولي الجزائري في الدقيقة السابعة والثلاثين حيث تلقى تمريرة حريرية في الناحية اليمنى وقام بمراوغة أكثر من لاعب أزرق بطريقة رائعة ومهارة يٌحسد عليها وصوب الكرة قوية نحو القائم الأيمن لمرمى الإسباني أريزابالاجا حارس البلوز .

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وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن محرز نجح في تحقيق رقم مميز بعد أن ساهم في الهدف العاشر له خلال إحدى عشر مباراة شارك بها أساسياً ضمن تشكيلة فريق الاسباني بيب جوارديولا .

وكان تشيلسي قد تقدم على مانشستر سيتي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الفرنسي نيجولو كانتي في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن ينجح البلجيكي كيفن دي بروين في تعديل الكفة عند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف .

وكان الانجليزي رحيم سترلينج قد سجل هدف ثالث في شباك كيبا عند حلول الدقيقة الثالثة والتسعين لكن راية الحكم لغته بداعي التسلل لينجح أبناء بيب في إلحاق خسارة قاسية وهامة بأبناء الإنجليزي الأسطورة لامبارد الذي طمح في حصد ولو نقطة التعادل لكن لاعبيه لم ينجحوا في تسجيل التعادل .