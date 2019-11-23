رياضة | عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن ماني بات ثالث لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي العريق يسجل في خمسة مباريات متتالية في البريميرليج ضد نفس النادي وهو الرقم الذي لم يحققه سوى لاعبين فقط الانجليزي مايكل أوين ضد نيوكاسل يونايتد والاوروجوياني لويس سواريز ضد نوريتش سيتي .
وبهدفه اليوم نجح ماني في توجيه صفعة قوية للدولي المصري محمد صلاح بعد أن وصل إلى الهدف رقم 8 له بالمبريميرليج وترك الفرعون عند 6 أهداف في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة بين الثنائي أصحاب الحذاء الذهبي الموسم الماضي بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج .
فيرمينو يعود للتسجيل بعد غياب طويل
وفي سياق مختلف قالت شبكة " سكاي سبورتس " أن البرازيلي فيرمينو أنهى حالة من الصيام عانى منها إبن السيلسياو خلال التسعة مباريات الماضية والتي لم يسجل خلالها أي هدف على الرغم من تسديده 19 تصويبة على المرمى .