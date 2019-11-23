رياضة | عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وجه الدولي السنغالي ساديولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صفعة قوية لزميله في فريق الريدز الدولي المصري محمد صلاح وذلك بهدفه في شباك فريق نادي كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت .

ونجح ماني في قياده فريقه برفقه البرازيلي فيرمينو إلى الهروب من كمين أبناء روي هودجسون حيث سجل أسد التيرانجا هدفه في الدقيقة التاسعة والأربعين فيما سجل البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثمانين ليواصل أبناء يورجن كلوب تصدره لجدول البريميرليج .

وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن ماني بات ثالث لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي العريق يسجل في خمسة مباريات متتالية في البريميرليج ضد نفس النادي وهو الرقم الذي لم يحققه سوى لاعبين فقط الانجليزي مايكل أوين ضد نيوكاسل يونايتد والاوروجوياني لويس سواريز ضد نوريتش سيتي .

وبهدفه اليوم نجح ماني في توجيه صفعة قوية للدولي المصري محمد صلاح بعد أن وصل إلى الهدف رقم 8 له بالمبريميرليج وترك الفرعون عند 6 أهداف في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة بين الثنائي أصحاب الحذاء الذهبي الموسم الماضي بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج .

فيرمينو يعود للتسجيل بعد غياب طويل

وفي سياق مختلف قالت شبكة " سكاي سبورتس " أن البرازيلي فيرمينو أنهى حالة من الصيام عانى منها إبن السيلسياو خلال التسعة مباريات الماضية والتي لم يسجل خلالها أي هدف على الرغم من تسديده 19 تصويبة على المرمى .