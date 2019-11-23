شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام ريال سوسيداد والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو لقاء الجولة 14 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

Advertisements وأعلن المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان عن تشكيل فريقه للمباراة والذي جاء كما يلي: كورتوا – ميندي - راموس - فاران - كارفخال- فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش- هازارد- بنزيما - رودريجو. ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني في المركز الاول برصيد 28 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بينما ياتي ريال سوسيدا في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

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