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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان ونابولي يواصلان الترنح بتعادل إيجابي والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
واصل الثنائي ميلان ونابولي عروضهما الهزيلة في الدوري الإيطالي بتعادل مخيب للطرفين، في مواجهات الجولة 13 من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو.
وتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل شبكة، ليواصلان سلسلة اللافوز التي تترجم نتائجهما الهزيلة في الكالتشيو.
جاء هدفي المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم لنابولي النجم المكسيكي هيرفينج لوزانو في الدقيقة 24، بينما تعادل جياكومو بونافينتورا للروسونيري في الدقيقة 29.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الميلان للنقطة 14 يحتل بها المركز الثاني عشر، بينما يرتفع رصيد نابولي للنقطة 20 في المركز السابع.
مثل الميلان في القاء كلاً من:
دوناروما
كونتي - رومانيولي - موساكيو - هيرنانديز كورنيتش - بيليا - باكيتا سوزو - بونافينتورا - بيونتيك.
بينما مثل نابولي كلاً من:
ميريت
هيساي - ماكسيموفيتش - كوليبالي - دي لورينزو كاييخون - زيلنسيكي - آلان - إيلماس
إنسيني - لوزانو.
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