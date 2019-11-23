انت الان تتابع بلباقة وهدوء.. مدرب بايرن يوبخ كوتينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدرب هانزي فليك مع كوتينيو خلال مباراة بايرن ودورتموند بالدروي الألماني والتي فاز فيها البافاري 4- صفر

أبقى المدرب المؤقت لبايرن كوتينيو وتياغو على مقاعد البدلاء في أولى مباراتيه مع الفريق. المدرب هانزي فليك غير من أداء البافاري ويرى أنه بحاجة إلى لاعبين أفضل. وبهدوئه انتقد المدرب اللاعبين موضحا موقفه من كوتينيو خصوصا.

في أولى مباراتيه كمدرب مؤقت لبايرن ميونيخ بعد إقالة المدرب نيكو كوفاتش، وضع المدرب الألماني هانزي فليك نجمي الفريق كوتينيو وزميله تياغو الكانترا على مقاعد البدلاء، أمام بيريوس اليوناني (2 صفر لصالح بايرن) في دوري أبطال أوروبا، ودخل كوتينيو في الدقيقة 90 ولم يشارك تياغو. وفي مباراة دورتموند في البوندسليغا دخل كوتينيو في الدقيقة 70 وتياغو في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي فاز فيها بايرن 4-صفر.

هانزي فليك (54 عاما) سيبقى في قيادة الفريق مؤقتا حتى نهاية العام الجاري. وبطريقة هادئة وعملية انتقد النجمين وقال "لقد غيرنا أسلوب لعبنا وتحولنا للدفاع من الأمام ولهذا أنا بحاجة إلى لاعبين يتعاملون مع الكرة بشكل أفضل بعض الشئ"، بحسب ما نقل موقع بيلد الألماني.

الحقيقة هي أنه عند اللعب بطريقة "الضغط" على الخصم بداية من نصف ملعبه فإنه لابد للاعبين من الجري لمسافات أطول من المعتاد.

Advertisements

وأوضح الموقع الألماني أن المسافة التي يجريها كوتينيو (27 عاما) في المباراة الواحدة هي في المتوسط 11.7 كيلومتر، بينما يقطع تياغو (28 عاما) مسافة 11.5 كيلومتر. وللمقارنة فإن نجم خط الوسط ليون غوريتسكا يجري لمسافة 12.7 كيلومتر في المتوسط، أما يوسوا كيميش فيجري 12.4 كيلومتر بينما يقطع المهاجم توماس مولر مسافة 12.3 في المباراة الواحدة.

وقال هانزي فليك "يجب على المرء أن يخبر اللاعبين بأمانة وصراحة لماذا لا يلعبون وما يتوقع منهم أن يفعلوه. لا أريد أن أخدع أحداً".

وأضاف متحدثا عن كوتينيو بحسب بيلد "أتمنى أن يظهر هنا (في بايرن) ما لديه من قدرات، وفيليبي (كوتينيو) وتياغو (الكانتارا) لديهما قدرات هائلة على الكرة، وهما من قمة اللاعبين".

يذكر أن كوتينيو معار من برشلونة إلى بايرن هذا الموسم وفي حالة شراء عقده نهائيا قد يكلف الفريق 120 مليون يورو.