شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حكام مباراتي الأهلي والجونة والزمالك وإنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة حكام لقاءي بعد غد الإثنين، في خضم منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وتقام، الإثنين، مباراتا الجونة أمام الأهلي بالجولة الخامسة، فيما يشهد اليوم ذاته لقاء الزمالك وإنبي، في إطار الجولة السادسة من البطولة.
وكشفت لجنة الحكام عن إسناد مباراة الأهلي والجونة لمحمد معروف، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا.
أما مباراة الزمالك وإنبي فيديرها تحكيميًا محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبدالفتاح، وعاطف حسين حكمًا رابعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على حكام مباراتي الأهلي والجونة والزمالك وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.