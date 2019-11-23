شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حكام مباراتي الأهلي والجونة والزمالك وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة حكام لقاءي بعد غد الإثنين، في خضم منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وتقام، الإثنين، مباراتا الجونة أمام الأهلي بالجولة الخامسة، فيما يشهد اليوم ذاته لقاء الزمالك وإنبي، في إطار الجولة السادسة من البطولة.

وكشفت لجنة الحكام عن إسناد مباراة الأهلي والجونة لمحمد معروف، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا.

أما مباراة الزمالك وإنبي فيديرها تحكيميًا محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وهاني عبدالفتاح، وعاطف حسين حكمًا رابعًا.