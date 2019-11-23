شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بـ«الثلاثي الأوليمبي» بعد التتويج باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعد انتهاء المران، على الاحتفال بثلاثي المنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن، وتهنئتهم على الأداء الرائع، الذي ساهم في تتويج المنتخب ببطولة أمم أفريقيا، تحت 23 سنة، التي أقيمت في مصر، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بإحضار «تورتة» للاحتفال بالثلاثي الأوليمبي وتقديم التهنئة لهم على إنجاز التأهل إلى الأوليمبياد والفوز ببطولة أفريقيا.

وكان رمضان صبحي، كابتن المنتخب الأوليمبي، قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.