شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البلجيكى إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بعض الكواليس عقب انضمامه إلى النادى الملكى فى الميركاتو الصيفى الماضى، قادمًا من تشيلسى الإنجليزى.

وقال هازارد، فى تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لم أكن فى الصورة المنتظرة خلال أول شهرين أو 3 أشهر مع ريال مدريد».

وأضاف: «طلب منى زين الدين زيدان أن ألتزم الهدوء، وظل يردد لى كن سعيدًا. زيدان تعود على التعامل مباشرة مع هذه الأمور، كما أنه يحب لاعبيه».

وتابع الدولى البلجيكى: «أشعر بأن لاعبى ريال مدريد سعداء بأن زيدان هو من يجلس على مقعد المدير الفنى».

وحول التعرض لانتقادات بسبب زيادة الوزن قال: «هذا صحيح، لأننى عندما أحصل على إجازة أتعامل على أننى بالفعل فى إجازة. إذا لم أقم بذلك فإننى لا أشعر بحصولى على إجازة».

وأردف: «عندما كان عمرى 18 عامًا كنت ألعب مع ليل، وكان وزنى يتراوح بين 72 و73 كجم، وعقب زيادة كتلة العضلات فى جسدى وصلت إلى 75 كجم».

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واستطرد: «فى الصيف الماضى كان وزنى 80 كجم، ولكننى فقدت كل شىء خلال 10 أيام».

وكشف هازارد أنه كان يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد فى عدة مناسبات سابقة، قائلًا: «كان بإمكانى التوقيع مع النادى من قبل. عندما كنت فى ليل، كانت فرصة الانتقال إلى الريال موجودة، لكنى أردت خوض تجربة فى البريميرليج».

وأوضح هازارد: «بدأت المحادثات مع ريال مدريد قبل عامين أو 3 أعوام، وتحديدًا عندما أُصبت مع المنتخب الوطنى».

وأتم: «بعد كأس العالم 2018، أردت الانتقال إلى سانتياجو برنابيو، لكن تشيلسى قال لا، ولذلك كان يجب أن أقضى عامًا مع سارى، كما أننى لم أرغب فى ترك البلوز بطريقة سيئة».

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية وجود مفاوضات بين نادى ريال مدريد الإسبانى ومهاجمه الفرنسى كريم بنزيما لتجديد عقد اللاعب الذى ينتهى فى 2021.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت بين الطرفين لكن لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق، مشيرة إلى أن حلم بنزيما هو الاستمرار فى قلعة سانتياجو برنابيو.

وأشارت إلى أن الريال يسعى لتمديد عقد بنزيما الحالى لعامين آخرين حتى 2023 مع تحسين شروط عقده.