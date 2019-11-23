شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية شوقى غريب مع التتويج الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن ملعب القاهرة الدولى العريق بات تميمة الحظ ومصدر التفاؤل والسعادة لشوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بعدما شهد مساء الجمعة حصوله على ثالث ألقابه الإفريقية. ونجح شوقى غريب فى قيادة منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً على حساب نظيره الايفوارى، ليتذوق منتخبنا الأولمبى تتويجه القارى الأول بهذا اللقب على مدار تاريخ مشاركاته الثلاث بالمسابقة. وكان غريب قد حقق لقب كأس أمم إفريقيا للرجال وهو لاعباً بصفوف منتخب مصر الأول فى نسخة 1986 بالقاهرة، حيث شارك شوقى غريب فى المباراة الثانية أمام كوت ديفوار كبديل ونجح فى هز شباك الأفيال، قبل أن يشارك فى المباراة الثالثة أساسياً أمام موزمبيق، فى حين غاب عن مباراتى المغرب والكاميرون بالدورين نصف النهائى والنهائى.

ونال غريب كأس أمم إفريقيا للرجال من جديد فى القاهرة نسخة 2006، حينما كان يتولى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى للفراعنة الذى ترأسه حسن شحاتة، والتى عاد خلالها الفراعنة لمعانقة الأميرة السمراء بعد غياب 8 سنوات، من خلال تصدر المجموعة الأولى بالفوز على كوت ديفوار وليبيا والتعادل أمام المغرب، ثم الإطاحة بالكونغو الديموقراطية من ربع النهائى ثم السنغال من نصف النهائى، وأخيراً التفوق على المنتخب الإيفوارى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية.

وها هو غريب يعود من جديد بشكل مختلف للتتويج بأمم إفريقيا من قلب القاهرة، هذه المرة من خلال قيادة فنية محنكة لمنتخب مصر الأولمبى تحت 23 عاماً، وحصد اللقب على حساب المنتخب الإيفوارى فى المباراة النهائية، ويكتب ابن مدينة المحلة تاريخا من ذهب بقيادته الرائعة لشباب الفراعنة لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.