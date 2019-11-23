شكرا لقرائتكم الأهلي يمنح صلاح محسن وعمار حمدى راحة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني منح صلاح محسن وعمار حمدي، لاعبا الفريق راحة ثلاثة أيام، بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري والتي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداداته صباح غد الأحد على ملعب التتش قبل التوجه عصرا إلى الغردقة.