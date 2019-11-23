معروف حكما للأهلي والجونة والصباحى للزمالك وإنبي...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إسناد مهمة إدارة مباراة الجونة والأهلى فى الجولة الخامسة للدورى إلى الدولى محمد معروف فى المباراة المقررة بينهما بعد غدا الإثنين. فى الوقت نفسه يدير محمد الصباحى مباراة إنبى والزمالك المقرر إقامتها فى نفس الجولة أيضا. ومن المقرر أن يسافر فريقى الأهلى والزمالك عقب المباراتين مباشرة إلى تونس والكونغو حيث يواجه الأهلى فريق النجم الساحلى التونسى، بينما يواجه الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى فى مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .

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