شكرا لقرائتكم أوباما يغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مطلع بنادى الزمالك ، أن الفريق الأبيض سيفتقد إلى جهود يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق أمام إنبى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته لـ"الخليج 365"، إن أوباما يعانى من كدمة فى القدم ولن يتمكن من اللحاق بالفريق فى مواجهة إنبى بسبب تلك الإصابة التى أبعدته عن تدريبات الفريق مؤخراً ليدرس الصربى ميتشو الدفع بشيكابالا قائد الفريق عقب عودته من الإصابة فى التشكيل الأساسى أمام إنبى، خاصة إن المغربى أشرف بن شرقى سيغيب عن تلك المباراة للإيقاف.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراة، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 5 مباريات منذ بداية المسابقة حقق خلالهم التعادل فى مباراة وهزم فى 4 مباريات أخرى.

واكتفى الموقع الرسمى لنادى الزمالك بالإشارة اليوم إلى غياب أوباما عن التدريبات بسبب نزلة برد إلا إن اللاعب سيستمر غيابه عن الأبيض لمعاناته من إصابة عبارة عن كدمة فى القدم.