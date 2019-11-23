شكرا لقرائتكم أهلي جدة يهزم الفيصلي ويضيق الخناق على الهلال والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أهلي جدة مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه الفيصلي 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي بحث عن هدفٍ مبكر وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه السوري عمر السومة تمريرة من زميله دجانيني تافاريس ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 20 اضطر السويسري كريستيان غروس لإجراء تغييره الأول بإخراج الحارس المصاب محمد العويس ودخول زميله ياسر المسيليم. وعند الدقيقة 27 تمكن مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة زميله عمر السومة العائدة من الحارس مصطفى ملائكة ليسدد الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 45+6 نجح مدافع الأهلي عبدالباسط هندي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما تلقى كرة عائدة من دفاع الفيصلي ليسددها قوية في الشباك.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي الذي بحث عن هدف تقليص الفارق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي لويس غوستافو الذي تلقى تمريرة من زميله أحمد أشرف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الاهلي سريعاً بعدما أهدر مهاجمه عمر السومة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 90+4 تمكن مدافع الفيصلي محمد قاسم من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما تابع تسديدة زميله لويس غوستافو العائدة من القائم ليسدد الكرة قوية لتسكن الشباك.

ورد الأهلي سريعاً ونجح مهاجمه دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثالث بعدما استغل تمريرة زميله سعيد المولد المميزة ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 20 نقطة بفارق الاهداف عن الهلال المتصدر ووصيفه النصر مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 17 نقطة ليتراجع الى المركز الخامس.