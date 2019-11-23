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السبت 23 نوفمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بث مباشر خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد.

جاء تشكيل مان سيتي على النحو التالي: حراسة المرمى: إيدرسون مورايس. خط الدفاع: ميندي، فرناندينيو، جون ستون، جواو كانسيلو. خط الوسط: ديفيد داسيلفا، رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين. خط الهجوم: رحيم سترلينج، كون أجويرو، رياض محرز. Advertisements أما عن تشكيل تشيلسي بقيادة لامبارد فهو على الشكل التالي: حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: سيزار ازبيلكويتا، كيرت زوما، فيكايو توموري، إيمرسون. خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيا كوفاسيتش، جورجينهو. خط الهجوم: ويليان، تامي إبراهام، بولسيتش. يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن السيتي صاحب المركز الرابع بـ 25 نقطة. أما فريق تشيلسي فيحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، متساويًا مع ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وبفارق الأهداف فقط. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

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