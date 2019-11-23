شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يسكن شباك واتفورد بثلاثية نارية والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 حقق فريق بيرنلي فوزا مستحقا، على حساب مضيفه واتفورد بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيكارج رود".

أحرز ثلاثية بيرنلي كلا من، كريس وود واشلي بارتز وجيمس تاركوفسكي، خلال الدقيقة ٥٣ و٨٢ و٨٨. بهذه النتيجة يرفع بيرنلي رصيده للنقطة ١٨ بالمركز السادس عشر، بينما تجمدت نقاط واتفورد عند ٨ نقاط بمؤخرة الترتيب.

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