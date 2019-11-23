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شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يواصل العروض الهذيلة بالتعادل مع ساوثهامبتون والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
واصل ارسنال عروضه الهذيلة تحت قيادة اوناي ايهري هذا الموسم ، الذي يقدم مع الفريق نتائج سيئة والذي اقترب من الخروج من النادي وخاصة بعد تعادل اليوم امام مذيل الترتيب ساوثهامبتون بهدفين لمثلهما .
وافتتح الفريق الضيف ساوثهامبتون التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب داني انجز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الاول ، وعادل الكسندر لاكازيت النتيجة في الدقيقة ١٨ لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي ١/١ .
واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني المثير حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ساوثهامبتون ليترجمها اللاعب وارد الي هدف التقدم في مرمي الجانرز
وانقذ المهاجم الفرنسي لاكازيت الجانرز من فخ الهزيمة حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ٢/٢ .
واحتل ارسنال المركز السابع برصيد ١٨ نقطة ، بينما احتل ساوثهامبتون المركز القبل الاخير برصيد ٩ نقاط .
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