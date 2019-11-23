ليستر سيتي يواصل عروضه الممتازة بالفوز علي برايتون 

السبت 23 نوفمبر 2019

ليستر سيتي Advertisements

يواصل ليستر سيتي عروضه الممتازة بقيادة الهداف الارجنتيني الكبير "جيمي فاردي " والذي ساهم في فوز فريقه اليوم علي برايتون بهدفين مقابل لا شئ .



وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق بيريز بعد تمريرة رائعة من جيمي فاردي في الدقيقة ٦٤ من عمر الشوط الثاني ، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ليستر سيتي ليترجمها هداف الدوري الانجليزي جيمي فاردي الي هدف في الدقيقة ٨٢ لينتهي اللقاء ٢/٠ لصالح ليستر سيتي

ويخافظ ليستر سيتي علي المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة ، بينما احتل برايتون بعد الهزيمة المركز ال١٢ برصيد ١٥ نقطة .