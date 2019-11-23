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ليستر سيتي يواصل عروضه الممتازة بالفوز علي برايتون 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

ليستر سيتي

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يواصل ليستر سيتي عروضه الممتازة بقيادة الهداف الارجنتيني الكبير "جيمي فاردي " والذي ساهم في فوز فريقه اليوم علي برايتون بهدفين مقابل لا شئ .

وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق بيريز بعد تمريرة رائعة من جيمي فاردي في الدقيقة ٦٤ من عمر الشوط الثاني ، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ليستر سيتي ليترجمها هداف الدوري الانجليزي جيمي فاردي الي هدف في الدقيقة ٨٢ لينتهي اللقاء ٢/٠ لصالح ليستر سيتي 

ويخافظ ليستر سيتي علي المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة ، بينما احتل برايتون بعد الهزيمة المركز ال١٢ برصيد ١٥ نقطة .

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