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شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يواصل عروضه الممتازة بالفوز علي برايتون والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
ليستر سيتي
يواصل ليستر سيتي عروضه الممتازة بقيادة الهداف الارجنتيني الكبير "جيمي فاردي " والذي ساهم في فوز فريقه اليوم علي برايتون بهدفين مقابل لا شئ .
وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق بيريز بعد تمريرة رائعة من جيمي فاردي في الدقيقة ٦٤ من عمر الشوط الثاني ، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ليستر سيتي ليترجمها هداف الدوري الانجليزي جيمي فاردي الي هدف في الدقيقة ٨٢ لينتهي اللقاء ٢/٠ لصالح ليستر سيتي
ويخافظ ليستر سيتي علي المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة ، بينما احتل برايتون بعد الهزيمة المركز ال١٢ برصيد ١٥ نقطة .
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