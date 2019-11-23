شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وتشيلسي في مواجهة نارية والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة "ببي جوارديولا" عن تشكيل مباراة الليلة أمام ضيفه تشيلسي خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، في المباراة المقرر إقامتها خلال أقل من نصف على ملعب الاتحاد.

جاء تشكيل مان سيتي على النحو التالي: حراسة المرمى: إيدرسون مورايس. خط الدفاع: ميندي، فرناندينيو، جون ستون، جواو كانسيلو. خط الوسط: ديفيد داسيلفا، رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين. Advertisements خط الهجوم: رحيم سترلينج، كون أجويرو، رياض محرز. أما عن تشكيل تشيلسي بقيادة لامبارد فهو على الشكل التالي: حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: سيزار ازبيلكويتا، كيرت زوما، فيكايو توموري، إيمرسون. خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيا كوفاسيتش، جورجينهو. خط الهجوم: ويليان، تامي إبراهام، بولسيتش.

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