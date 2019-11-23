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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعزز الصدارة ويحارب من أجل اللقب الغائب منذ ٣٠ عام والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
حقق ليفربول ثلاث نقاط صعبة في مهمة ليست بالهينة امام الخصم العنيد كريستال بالاس بعد الفوز بعدفين مقابل هدف في عقر دار كريستال بالاس .
وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة رائعة من الظهير الايسر ريبرتسون ، وعادل الايفواري " زاها " النتيجة بعد مجهود رائع من بينتكي في الدقيقة ٨٢ .
وقبل نهاية المباراة حاول ليفربول ان يقتنص ثلاث نقاط ثمينه تقربه اكثر الي اللقب الغائب منذ ٣٠ عام ليسجل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ لتنهي المباراة ٢/١ لصالح الريدز .
وعزز ليفربول من صدارته ووصل للنقطة ٣٧ في المركز الاول ، بينما احتل كريستال بالاس المركز ال١٣ برصيد ١٥ نقطة .
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