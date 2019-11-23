ليفربول يعزز الصدارة ويحارب من أجل اللقب الغائب منذ ٣٠ عام 

السبت 23 نوفمبر 2019

حقق ليفربول ثلاث نقاط صعبة في مهمة ليست بالهينة امام الخصم العنيد كريستال بالاس بعد الفوز بعدفين مقابل هدف في عقر دار كريستال بالاس .

Advertisements

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة رائعة من الظهير الايسر ريبرتسون ، وعادل الايفواري " زاها " النتيجة بعد مجهود رائع من بينتكي في الدقيقة ٨٢ .

وقبل نهاية المباراة حاول ليفربول ان يقتنص ثلاث نقاط ثمينه تقربه اكثر الي اللقب الغائب منذ ٣٠ عام ليسجل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ لتنهي المباراة ٢/١ لصالح الريدز .

وعزز ليفربول من صدارته ووصل للنقطة ٣٧ في المركز الاول ، بينما احتل كريستال بالاس المركز ال١٣ برصيد ١٥ نقطة .