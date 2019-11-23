شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش يخطف النقاط الثلاث من إيفرتون بهدفين والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 حقق فريق نوريتش سيتي الإنجليزي فوزا هاما وثمينا على نظيره ومضيفه إيفرتون بنتيجة هدفين نظيفين، حيث المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "جيدسون بارك" ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

أحرز هدفي المباراة كلا من اللاعب تود كلنتويل ودينيس سربيني بالدقيقة ٥٤ و٩٢ مهديان فريقهم أغلى ثلاث نقاط. بهذه النتيجة يرفع نوريتش رصيده للنقطة الثالثة عشر بالمرتبة السابعة عشر لتتوقف نقاط إيفرتون عند ١٤ نقطة بالمركز الخامس عشر.

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