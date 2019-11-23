شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يقود هجوم أتلتيكو أمام غرناطة في الليجا والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 أتلتيكو مدريد أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن تشكيلة لمواجهة غرناطة في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أوبلاك. خط الدفاع: لودي – هيرموسو – فيليبي – تريبير. خط الوسط: كوكي – هيريرا – يورينتي – فيتولو. خط الهجوم: ألفارو موراتا – كوريا. ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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