الامارات | التعادل يحسم لقاء العين وكلباء في مباراة أداء الواجب

شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم لقاء العين وكلباء في مباراة أداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مواجهة فريق العين وضيفه اتحاد كلباء في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ووضع "الزعيم" النقطة الحادية عشر في رصيده متقاسماً الصدارة مع شباب الأهلي، بينما أضافت "النمور" النقطة الثانية في رصيدهم.

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وقص مهاجم فريق العين، جمال معروف شريط الأهداف في الدقيقة 39 بينما سجل لاعب كلباء ماجد راشد هدف التعادل في الدقيقة 4+45.

وأصبحت الفرصة مواتية أمام العين للارتقاء في صدارة المجموعة الأولى خصوصاً وأنه سيكفيه الفوز أو حتى التعادل في المباراة الأخيرة خارج أرضيه في مواجهة خورفكان الذي خرج من دائرة المنافسة.