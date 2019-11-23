شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواصل الحفاظ على الصدارة بفوزه على أتلانتا بثلاثية في غياب «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغلب فريق يوفنتوس على مضيفه أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «أتلتي أتزوري دي إيطاليا»، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق لاعب خط الوسط الألماني، روبين جوسينس، في الدقيقة 56، لكن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين سجل هدفين لليوفي في الدقيقتين 74 و82، وعزز مواطنه باولو ديبالا تفوق «السيدة العجوز» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد فريق اليوفي إلى 35 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.