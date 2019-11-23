شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أفريقيا يطوف محافظات مصر احتفالًا بالإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إقامة احتفالات شبابية كبيرة فى المحافظات بالإنجازات الرياضية التى حققها الشباب المصرى الفترة الماضية، وفى مقدمتها تتويج المنتخب الأوليمبى ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك ليصبح تقليدا لمشاركة شباب المحافظات فى فرحة الإنجازات وليتخذوا من الأبطال الرياضيين القدوة والمثل فى العمل بجهد نحو تحقيق الهدف.

ومن المنتظر أن يطوف كأس الأمم الإفريقية المحافظات بصحبة الجهاز الفنى وبعض اللاعبين وأبطال الألعاب الفردية للمشاركة فى فرحة التتويج.

من جانبه أكد أشرف صبحى أن مصر فرحت بشبابها أمس الأول فى يوم تاريخى سجل أرقاما قياسية فى أكبر حضور عالمى لبطولة تحت 23 سنة، وفرحة كبيرة فى الشارع المصرى أعادت إلى الأذهان فرحة التتويج بالبطولات الإفريقية الثلاث فى عهد حسن شحاتة والتى كان شوقى غريب، المدير الفنى، شريكا فى تحقيقها كمدرب عام للمنتخب.

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واعترف صبحى بأنه مع بداية انطلاق البطولة لم يكن يتوقع الإقبال الجماهيرى الكبير، وهو ما حدث فى مباراة الافتتاح، لكن مع ظهور المنتخب بأداء رجولى وإحساس الجماهير برغبة اللاعبين فى تحقيق إنجاز فى الملعب تفاعلت الجماهير وامتلأ الاستاد عن آخره وذلك أكبر دليل على أن من يجتهد سينال التقدير، وأصبح الجميع لا يتحدث عن أنه منتخب أوليمبى وإنما يتحدث عن فرحة بمنتخب مصر، وبالإنجاز الكبير.

وعن الفرحة الكبيرة فى المقصورة الرئيسية بأهداف المنتخب والفوز أكد الوزير أنه قبل أن يكون مسؤولا عن الرياضة فهو مشجع مصرى ولا يمكن للرسميات أن تقف حائلا دون الاحتفال بفرحة النصر مع أكثر من 70 ألف متفرج.

وقال وزير الرياضة إن طلبات شوقى غريب الفترة المقبلة أوامر، وإنه سيتم التنسيق مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، على بحث أجندة إعداد المنتخب الأوليمبى ووضعها فى الأولويات، خاصة أن الجميع أصبح يعول على هذا المنتخب تحقيق إنجاز أوليمبى فى طوكيو والتى شهدت فى دورة سابقة وصول المنتخب المصرى إلى المربع الذهبى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كل لاعب سيحصل على 200 ألف جنيه مكافأة الفوز بالبطولة والتأهل للأوليمبياد وسيتم عمل تكريم رئاسى للاعبين تقديرا للإنجاز الذى تحقق، فضلا عن تكريمهم فى مؤتمر الشباب الشهر المقبل كنماذج مشرفة للشباب المصرى.

فى سياق مختلف وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسات والهيئات التى ساهمت فى نجاح تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن الجميع كان على قدر المسؤولية ويأتى فى المقدمة متطوعو وزارة الشباب والرياضة والذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وخبراتهم للمساهمة مع اللجنة المنظمة للبطولة فى إظهارها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر العالمية وريادتها القارية. وفى نفس السياق وجه صبحى شكره لشركة تذكرتى وشركة بريزينتيشن والشركة الإفريقية التى تولت تأمين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المنافسات داخل الاستادات وخلال المباريات. وصرح بأنه سيتم التنسيق خلال الأيام القليلة القادمة مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة لعمل تكريم لجميع من ساهم فى تنظيم ونجاح البطولة الإفريقية ليصبح بذلك تقليداً دائما وإحدى آليات العمل المستمرة بمنظومة الرياضة المصرية تعنى بتكريم لائق لكل من يساهم فى رفع علم مصر عاليا خفاقا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ومنظمين ومؤسسات، فضلا عن الكوادر الشبابية المتطوعين فى تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.